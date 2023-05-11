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  5. demos edessas

Жильё в demos edessas, Греция

Эдеса
14
14 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Notia, Греция
Коттедж 3 спальни
Notia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Коттедж 4 спальни в Айос-Панделеимон, Греция
Коттедж 4 спальни
Айос-Панделеимон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Квартира 3 комнаты в Лутраки, Греция
Квартира 3 комнаты
Лутраки, Греция
Комнаты 3
Этаж 2/1
€ 130,000
Дом 2 спальни в Лутраки, Греция
Дом 2 спальни
Лутраки, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
€ 280,000
Дом 2 спальни в Лутраки, Греция
Дом 2 спальни
Лутраки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€ 220,000
Квартира 2 комнаты в Agios Athanasios, Греция
Квартира 2 комнаты
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 34,000
Вилла 7 комнат в Samari, Греция
Вилла 7 комнат
Samari, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 3
€ 525,000
Коттедж 8 спален в demos edessas, Греция
Коттедж 8 спален
demos edessas, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Таунхаус 3 спальни в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Таунхаус 2 спальни в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 115,000
Коттедж 4 спальни в Орма, Греция
Коттедж 4 спальни
Орма, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 265,000
Коттедж 1 спальня в Ano Grammatiko, Греция
Коттедж 1 спальня
Ano Grammatiko, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 39,000
Коттедж 3 спальни в Agios Athanasios, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 230,000
Коттедж 2 спальни в Лутраки, Греция
Коттедж 2 спальни
Лутраки, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 130,000

Параметры недвижимости в demos edessas, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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