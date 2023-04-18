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Купить таунхаус в demos doridos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив kastraki, Греция
Таунхаус 2 спальни
kastraki, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…

Параметры недвижимости в demos doridos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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