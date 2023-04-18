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Купить недвижимость с видом на море в demos doridos, Греция

Municipal Unit of Efpalio
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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив demos doridos, Греция
Коттедж 3 спальни
demos doridos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Квартира 2 спальнив monasteraki, Греция
Квартира 2 спальни
monasteraki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Таунхаус 2 спальнив kastraki, Греция
Таунхаус 2 спальни
kastraki, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Коттедж 4 спальнив Эратини, Греция
Коттедж 4 спальни
Эратини, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…

Параметры недвижимости в demos doridos, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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