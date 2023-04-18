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Купить квартиру в demos doridos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив monasteraki, Греция
Квартира 2 спальни
monasteraki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…

Параметры недвижимости в demos doridos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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