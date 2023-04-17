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Купить вилла в demos distomou-arachobas-antikyras, Греция

demotike enoteta arachobes
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Арахова, Греция
Вилла 3 спальни
Арахова, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…

Параметры недвижимости в demos distomou-arachobas-antikyras, Греция

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