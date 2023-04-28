Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos distomou-arachobas-antikyras

Жильё с видом на море в demos distomou-arachobas-antikyras, Греция

demotike enoteta arachobes
7
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 2 спальни в demos dirphyon - messapion, Греция
Коттедж 2 спальни
demos dirphyon - messapion, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
Дом 4 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 480,598
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит…
Коттедж 1 комната в Вати, Греция
Коттедж 1 комната
Вати, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
1 ванных комнат 165 м²
€ 471,272
Квартира 1 комната в Афины, Греция
Квартира 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 48,000
Продается квартира площадью 32 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и со…
Дом 5 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
300 м²
€ 335,417
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Таунхаус 4 комнаты в Korfalonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Квартира 2 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 ванных комнат 91 м²
€ 100,000
Код недвижимости: HPS1185 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр за € 130.000. Это 93 кв. Кв…
Квартира 1 комната в Palio, Греция
Квартира 1 комната
Palio, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 139,000
Кавала, Палио: Продается мезонет 75кв.м. на первом этаже 2 уровня. Он состоит из 1 спальни и…
Квартира 2 спальни в Chaidari, Греция
Квартира 2 спальни
Chaidari, Греция
1 ванных комнат 70 м²
€ 167,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Petroupoli 70 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
Коттедж 1 спальня в Pentamodi, Греция
Коттедж 1 спальня
Pentamodi, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,300
Продается 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
Дом 3 спальни в Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 260,000
Сказочный отремонтированный каменный дом на продажу в Лутраки, Платана, площадью 165 кв. М ж…

Параметры недвижимости в demos distomou-arachobas-antikyras, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти