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Купить коттедж с видом на горы в demos distomou-arachobas-antikyras, Греция

demotike enoteta arachobes
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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив demos distomou-arachobas-antikyras, Греция
Коттедж 4 спальни
demos distomou-arachobas-antikyras, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 2 спальнив kalybia libadiou, Греция
Коттедж 2 спальни
kalybia libadiou, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
Коттедж 2 спальнив Арахова, Греция
Коттедж 2 спальни
Арахова, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…

Параметры недвижимости в demos distomou-arachobas-antikyras, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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