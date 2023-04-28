Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos dirphyon - messapion
  6. Коттеджи

Коттеджи с бассейном в demos dirphyon - messapion, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в demos dirphyon - messapion, Греция
Коттедж 2 спальни
demos dirphyon - messapion, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…

Параметры недвижимости в demos dirphyon - messapion, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти