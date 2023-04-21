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Виллы с видом на море в demos diou - olympou, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в demos diou - olympou, Греция
Вилла 6 спален
demos diou - olympou, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 5 спален в Nei Pori, Греция
Вилла 5 спален
Nei Pori, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…

Параметры недвижимости в demos diou - olympou, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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