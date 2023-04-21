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Таунхаусы с видом на море в demos diou - olympou, Греция

Карица
2
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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Neos Panteleimonas, Греция
Таунхаус 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 93,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…

Параметры недвижимости в demos diou - olympou, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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