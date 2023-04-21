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Таунхаусы с видом на горы в demos diou - olympou, Греция

Карица
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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Nea Efesos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 2 спальни в Neos Panteleimonas, Греция
Таунхаус 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 93,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Таунхаус 3 спальни в Nea Efesos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…

Параметры недвижимости в demos diou - olympou, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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