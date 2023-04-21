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Жильё с видом на море в demos diou - olympou, Греция

Карица
18
Vrondou
4
9 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спален в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 5 спален
Neos Panteleimonas, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 399,500
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Вилла 6 спален в demos diou - olympou, Греция
Вилла 6 спален
demos diou - olympou, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 2 спальни в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 2 спальни в Neos Panteleimonas, Греция
Таунхаус 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 93,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Коттедж 8 спален в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 8 спален
Neos Panteleimonas, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни в Nea Efesos, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 175,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
Вилла 5 спален в Nei Pori, Греция
Вилла 5 спален
Nei Pori, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…

Параметры недвижимости в demos diou - olympou, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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