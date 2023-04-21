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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos diou - olympou
Жильё с видом на горы в demos diou - olympou, Греция
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25 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Квартира 3 комнаты
Agios Spiridonas, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 194,000
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 194,000
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 138,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 спальня
Nea Efesos, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 61,000
Продается квартира площадью 46 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 123,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 128,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 122,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 128,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Коттедж 5 спален
Neos Panteleimonas, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 399,500
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Вилла 6 спален
demos diou - olympou, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 93,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Коттедж 8 спален
Neos Panteleimonas, Греция
10 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
Kondariotissa, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 175,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
Коттедж 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Вилла 5 спален
Nei Pori, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
Параметры недвижимости в demos diou - olympou, Греция
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