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Коттеджи в demos diou - olympou, Греция

Карица
4
Vrondou
3
Коттедж В архив
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11 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни в Nea Efesos, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
Коттедж 3 спальни в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 5 спален в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 5 спален
Neos Panteleimonas, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 399,500
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 8 спален в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 8 спален
Neos Panteleimonas, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни в Kondariotissa, Греция
Коттедж 3 спальни
Kondariotissa, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Nea Efesos, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 175,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
Коттедж 3 спальни в Nea Efesos, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален в Nea Efesos, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Efesos, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…

Параметры недвижимости в demos diou - olympou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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