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Квартиры с видом на море в demos diou - olympou, Греция

Карица
11
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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 4 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 130,000
Продается ветхое жилье, дуплекс площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен…

Параметры недвижимости в demos diou - olympou, Греция

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в demos diou - olympou, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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