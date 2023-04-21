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Квартиры в demos diou - olympou, Греция

Карица
12
Vrondou
1
Квартира В архив
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13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 3 комнаты в Agios Spiridonas, Греция
Квартира 3 комнаты
Agios Spiridonas, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 3 спальни в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 194,000
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
Квартира 3 спальни в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 194,000
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
Квартира 1 спальня в Nea Efesos, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Efesos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 61,000
Продается квартира площадью 46 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 3 спальни в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 138,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Квартира 2 спальни в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 123,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Квартира 2 спальни в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 128,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Квартира 2 спальни в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 128,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Квартира 2 спальни в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 122,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Квартира 2 спальни в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 93 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Квартира 3 спальни в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Квартира 3 спальни в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…

Параметры недвижимости в demos diou - olympou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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