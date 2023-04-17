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Купить недвижимость с видом на море в demos delta, Греция

Municipal Unit of Echedoros
11
Kalokhori
7
1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Kalokhori, Греция
Квартира 2 спальни
Kalokhori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…

Параметры недвижимости в demos delta, Греция

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