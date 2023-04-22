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Виллы с бассейном в demos delphon, Греция

Municipal Unit of Delphi
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1 объект найдено
Вилла 7 спален в Agii Pantes, Греция
Вилла 7 спален
Agii Pantes, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…

Параметры недвижимости в demos delphon, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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