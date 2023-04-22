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Жильё с бассейном в demos delphon, Греция

Municipal Unit of Galaxidi
3
Municipal Unit of Amfissa
2
Амфиса
2
Municipal Unit of Delphi
1
Municipal Unit of Parnassos
1
2 объекта найдено
Вилла 7 спален в Agii Pantes, Греция
Вилла 7 спален
Agii Pantes, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Таунхаус 1 комната в Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната
Галаксидион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,250,000
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…

Параметры недвижимости в demos delphon, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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