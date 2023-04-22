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Жильё с видом на море в demos delphon, Греция

Municipal Unit of Galaxidi
3
Municipal Unit of Amfissa
2
Амфиса
2
Municipal Unit of Delphi
1
Municipal Unit of Parnassos
1
6 объектов найдено
Вилла 7 спален в Agii Pantes, Греция
Вилла 7 спален
Agii Pantes, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Таунхаус 1 комната в Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната
Галаксидион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,250,000
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
Квартира 3 спальни в Hrisso, Греция
Квартира 3 спальни
Hrisso, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
Таунхаус 3 спальни в Hrisso, Греция
Таунхаус 3 спальни
Hrisso, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
Коттедж 4 спальни в Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни
Галаксидион, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 4 спальни в Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни
Галаксидион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…

Параметры недвижимости в demos delphon, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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