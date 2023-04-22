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Коттеджи с видом на горы в demos delphon, Греция

Municipal Unit of Amfissa
2
Municipal Unit of Galaxidi
2
Амфиса
2
Municipal Unit of Parnassos
1
Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Эпталофос, Греция
Коттедж 1 комната
Эпталофос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поисти…
Коттедж 4 спальни в Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни
Галаксидион, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 4 спальни в biniane, Греция
Коттедж 4 спальни
biniane, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…

Параметры недвижимости в demos delphon, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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