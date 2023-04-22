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Квартиры в demos delphon, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Hrisso, Греция
Квартира 3 спальни
Hrisso, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…

Параметры недвижимости в demos delphon, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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