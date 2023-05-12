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Таунхаусы с видом на горы в demos chiou, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Zifias, Греция
Таунхаус 3 спальни
Zifias, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…

Параметры недвижимости в demos chiou, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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