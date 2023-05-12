Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Северные Эгейские острова
  5. demos chiou
  6. Коттеджи

Коттеджи с видом на горы в demos chiou, Греция

Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Kini, Греция
Коттедж 2 спальни
Kini, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…
Коттедж 2 спальни в Пирьи, Греция
Коттедж 2 спальни
Пирьи, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…

Параметры недвижимости в demos chiou, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти