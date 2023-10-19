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Коттеджи в Муниципалитет Хиос, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kini, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kini, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…
€260,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Пирьи, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пирьи, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
€750,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Хиос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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