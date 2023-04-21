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Таунхаусы с бассейном в demos chalkideon, Греция

Халкис
17
Неа-Палатия
5
Амаринтос
1
Эретрия
1
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…

Параметры недвижимости в demos chalkideon, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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