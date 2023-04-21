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Таунхаусы с видом на горы в demos chalkideon, Греция

Халкис
17
Неа-Палатия
5
Амаринтос
1
Эретрия
1
Таунхаус В архив
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12 объектов найдено
Таунхаус 5 спален в demos chalkideon, Греция
Таунхаус 5 спален
demos chalkideon, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальни в Магула, Греция
Таунхаус 2 спальни
Магула, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 137,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 2 спальни в Гимно, Греция
Таунхаус 2 спальни
Гимно, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальни в Акти Ниреос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Акти Ниреос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальни в demos chalkideon, Греция
Таунхаус 2 спальни
demos chalkideon, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Трет…
Таунхаус 3 спальни в Theologos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Theologos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 4 спальни в demos chalkideon, Греция
Таунхаус 4 спальни
demos chalkideon, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 204 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальни в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Скала Оропу, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальни в Theologos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Theologos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 4 спальни в Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальни в Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 2 спальни в Неротривия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неротривия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второ…

Параметры недвижимости в demos chalkideon, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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