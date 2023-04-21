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  5. demos chalkideon

Жильё с бассейном в demos chalkideon, Греция

Халкис
141
Неа-Палатия
28
Эретрия
16
Амаринтос
7
Неа-Артаки
4
Аливерион
2
Василикон
2
Дросья
2
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20 объектов найдено
Коттедж в Оропос, Греция
Коттедж
Оропос, Греция
600 м²
€ 220,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Oropos 600 Sq.m., Ground floor Floor…
Вилла 4 спальни в Сикамино, Греция
Вилла 4 спальни
Сикамино, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 5 спален в demos chalkideon, Греция
Вилла 5 спален
demos chalkideon, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 5 спален в Агиос Лукас, Греция
Вилла 5 спален
Агиос Лукас, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
Квартира 2 спальни в demos chalkideon, Греция
Квартира 2 спальни
demos chalkideon, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 1 спальня в demos chalkideon, Греция
Квартира 1 спальня
demos chalkideon, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 62 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальни в demos chalkideon, Греция
Квартира 2 спальни
demos chalkideon, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
Вилла 6 спален в Эретрия, Греция
Вилла 6 спален
Эретрия, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 2 спальни в Магула, Греция
Вилла 2 спальни
Магула, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Коттедж 4 спальни в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 4 спальни
Паралия Авлида, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
Вилла 6 спален в Theologos, Греция
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
Вилла 8 спален в Магула, Греция
Вилла 8 спален
Магула, Греция
13 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
Таунхаус 4 спальни в Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Вилла 3 спальни в Паралия Авлида, Греция
Вилла 3 спальни
Паралия Авлида, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 1 комната в Theologos, Греция
Вилла 1 комната
Theologos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. У объекта есть солнечные батареи для…
Вилла 3 спальни в Theologos, Греция
Вилла 3 спальни
Theologos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
Вилла 5 спален в Плака Дилеси, Греция
Вилла 5 спален
Плака Дилеси, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 6 спален в Theologos, Греция
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Вилла 6 спален в Панорама, Греция
Вилла 6 спален
Панорама, Греция
8 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается 4-этажная вилла площадью 910 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 2 спальни в Сикамино, Греция
Вилла 2 спальни
Сикамино, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…

Параметры недвижимости в demos chalkideon, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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