Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos chalkideon
  6. Студии

Квартиры-студии с бассейном в demos chalkideon, Греция

Неа-Палатия
1
Халкис
1
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 170,000
Этот мезонет расположен в пригороде Иериссос, в районе Гавриадия, в большом комплексе домов.…
Коттедж 1 спальня в Ормос Принос, Греция
Коттедж 1 спальня
Ормос Принос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 143,322
Продается 1-этажный коттедж площадью 43 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из одной спал…
Квартира 3 спальни в triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
3 Количество комнат 139 м² 2 Этаж
€ 359,469
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 139 m2, 2-й этаж,…
Дом 1 комната в периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 400 м² Количество этажей 1
€ 848,746
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Квартира 3 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 130 м² 1/1 Этаж
€ 319,528
Продается квартира площадью 130 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Дом 2 комнаты в Vathyspilo, Греция
Дом 2 комнаты
Vathyspilo, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 115,000
Detached home for sale in Kiria, Doxato of Drama Prefecture for 130.000€ (Listing No ΝΠ536).…
Коттедж 3 спальни в Месимерион, Греция
Коттедж 3 спальни
Месимерион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,246
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 3 спальни в Греция, Греция
Вилла 3 спальни
Греция, Греция
2 ванных комнат 392 м²
€ 790,000
Продается роскошная вилла с видом на море в Кефаломантуко, всего в 2 км от города Корфу. Вил…
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 215,056
Продается квартира площадью 54 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
Дом 6 спален в Греция, Греция
Дом 6 спален
Греция, Греция
8 Количество комнат 200 м²
€ 698,967
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
163 м²
€ 339,498
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Вилла 4 спальни в Неа-Фокея, Греция
Вилла 4 спальни
Неа-Фокея, Греция
3 ванных комнат 165 м²
€ 383,499
Код недвижимости: 4 -913 - Вилла на продажу в Кассандра Афитос за € 398.000. Это 165 кв. Вил…

Параметры недвижимости в demos chalkideon, Греция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти