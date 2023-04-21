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Квартиры-студии в demos chalkideon, Греция

Неа-Палатия
1
Халкис
1
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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Маркопуло Оропу, Греция
Студия 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
1 ванных комнат 32 м²
€ 60,000
Oropos north east of Athens, Halkoutsi area, studio of 32sq.m. 1st floor corner in excellent…

Параметры недвижимости в demos chalkideon, Греция

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