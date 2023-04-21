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114 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
1 ванных комнат
120 м²
€ 130,000
For Sale -- Residential Detached house -- East Attica: Markopoulo Oropou 120 Sq.m., 4 Bedro…
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 3 спальни
Оропос, Греция
1 ванных комнат
210 м²
€ 285,000
Oropos northeast of Athens 35klm, Alonia area, nesr the sea, detached house of 210 sq.m. on …
Коттедж 2 спальни
Фарос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 6 спален
Маркопуло Оропу, Греция
5 ванных комнат
260 м²
€ 300,000
Oropos north of Athens city of Halkoutsi: Detached house of 260sq.m. on a plot of 600 sq.m. …
Коттедж
Оропос, Греция
600 м²
€ 220,000
For Sale -- Residential Detached house -- East Attica: Oropos 600 Sq.m., Ground floor Floor…
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 4 спальни
Неа Политеа, Греция
420 м²
€ 120,000
Коттедж 2 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
1 ванных комнат
85 м²
€ 120,000
Oropos north-east of Athens Halkoutsi area, detached house of 85sq.m. on a plot of 300 sq.m.…
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 4 спальни
Эретрия, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 120,000
Частный дом на острове Евия площадью 190кв.м. в 800м от бассейна. 1 этаж - гостиная с…
Вилла 4 спальни
Сикамино, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Коттедж 1 спальня
Халкуцион, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 115,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
Коттедж 1 комната
Халкуцион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, т…
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальни
Agii Apostoli, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 137 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальни
Сета, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 108,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 2 спальни
Пилион, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Дом 7 спален
Сикамино, Греция
4 ванных комнат
253 м²
€ 90,000
Код недвижимости: 1103 - Дом для продажи в Аттике - Восточный Сикамино для € 90.000. Это 253…
Дом 5 комнат
Theologos, Греция
5 Количество комнат
395 м²
€ 300,000
Акважированный коттедж в идеальном месте, подходящем для семейного отдыха. Очень близко к Аф…
Вилла 3 комнаты
Авлон, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
295 м²
€ 490,000
Продается вилла в Сикамино Отдых Аттики за 490.000 € ( Листинг No FG070 ). Еще одна собствен…
Вилла 5 спален
demos chalkideon, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Коттедж 10 спален
Сета, Греция
14 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 2 спальни
Лукисия, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 5 спален
Ано Вафия, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Второй…
Вилла 5 спален
Агиос Лукас, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
Коттедж 1 комната
Вати, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
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Параметры недвижимости в demos chalkideon, Греция
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