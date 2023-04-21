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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
demos chalkideon
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в demos chalkideon, Греция
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42 объекта найдено
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Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 спальня
Халкуцион, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 115,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Коттедж 10 спален
Сета, Греция
14 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 2 спальни
Лукисия, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 5 спален
Ано Вафия, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Второй…
Коттедж 1 комната
Вати, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
Коттедж 3 спальни
Гимно, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 4 спальни
Неа-Артаки, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 комната
Малаконта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
Коттедж 2 спальни
Халкуцион, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 319,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 4 спальни
Гимно, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 2 спальни
Калохори-Пантихи, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 6 спален
Панорама, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из Пер…
Коттедж 4 спальни
Лукисия, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
Коттедж 4 спальни
Паралия Авлида, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
Коттедж 4 спальни
Theologos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 375 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 4…
Коттедж 4 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальни
Theologos, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 4 спальни
Theologos, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 2 спальни
Неа-Палатия, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 106 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
Неа Политеа, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальни
Халкуцион, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни
Theologos, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 465,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
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Параметры недвижимости в demos chalkideon, Греция
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