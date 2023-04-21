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Коттеджи с видом на горы в demos chalkideon, Греция

Халкис
73
Неа-Палатия
17
Эретрия
11
Амаринтос
4
Неа-Артаки
2
Василикон
1
Вати
1
Дросья
1
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39 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 8 спален в Каламос, Греция
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 4 спальни в Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 6 спален в Ритсона, Греция
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 6 спален в Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальни в Пилион, Греция
Коттедж 2 спальни
Пилион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальни в Магула, Греция
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Коттедж 5 спален в Ано Вафия, Греция
Коттедж 5 спален
Ано Вафия, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальни в Сета, Греция
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 2 спальни в Магула, Греция
Коттедж 2 спальни
Магула, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 4 спальни в Маникия, Греция
Коттедж 4 спальни
Маникия, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 комната в Малаконта, Греция
Коттедж 1 комната
Малаконта, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
Коттедж 4 спальни в Сикамино, Греция
Коттедж 4 спальни
Сикамино, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальни в Халкуцион, Греция
Коттедж 2 спальни
Халкуцион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 319,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 4 спальни в Гимно, Греция
Коттедж 4 спальни
Гимно, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 5 спален в Эретрия, Греция
Коттедж 5 спален
Эретрия, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 2 спальни в Калохори-Пантихи, Греция
Коттедж 2 спальни
Калохори-Пантихи, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 6 спален в Панорама, Греция
Коттедж 6 спален
Панорама, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из Пер…
Коттедж 4 спальни в Лукисия, Греция
Коттедж 4 спальни
Лукисия, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
Коттедж 2 спальни в Эретрия, Греция
Коттедж 2 спальни
Эретрия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 4 спальни в Theologos, Греция
Коттедж 4 спальни
Theologos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 375 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 4…
Коттедж 4 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальни в Халкуцион, Греция
Коттедж 4 спальни
Халкуцион, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 148 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 4 спальни в Theologos, Греция
Коттедж 4 спальни
Theologos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 4 спальни в Theologos, Греция
Коттедж 4 спальни
Theologos, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 2 спальни в Неа-Палатия, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Палатия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 106 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 5 спален в Неа Политеа, Греция
Коттедж 5 спален
Неа Политеа, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 комната в Неа Политеа, Греция
Коттедж 1 комната
Неа Политеа, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж состоит из двух независимых этажей.Первый этаж состоит из 2 квартир, 50 кв.м. каждая…
Коттедж 3 спальни в Неа Политеа, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа Политеа, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальни в Халкуцион, Греция
Коттедж 4 спальни
Халкуцион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…

Параметры недвижимости в demos chalkideon, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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