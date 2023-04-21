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  5. demos chalkideon

Жильё в demos chalkideon, Греция

Халкис
141
Неа-Палатия
28
Эретрия
16
Амаринтос
7
Неа-Артаки
4
Аливерион
2
Василикон
2
Дросья
2
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144 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
1 ванных комнат 120 м²
€ 130,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Markopoulo Oropou 120 Sq.m., 4 Bedro…
Квартира 1 комната в demos chalkideon, Греция
Квартира 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается квартира площадью 1406 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 1 комната в Акти Ниреос, Греция
Квартира 1 комната
Акти Ниреос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,580,000
Продается квартира площадью 480 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 комната в demos chalkideon, Греция
Квартира 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается квартира площадью 450 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
Коттедж 3 комнаты в Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Студия 1 спальня в Маркопуло Оропу, Греция
Студия 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
1 ванных комнат 32 м²
€ 60,000
Oropos north east of Athens, Halkoutsi area, studio of 32sq.m. 1st floor corner in excellent…
Коттедж 3 спальни в Оропос, Греция
Коттедж 3 спальни
Оропос, Греция
1 ванных комнат 210 м²
€ 285,000
Oropos northeast of Athens 35klm, Alonia area, nesr the sea, detached house of 210 sq.m. on …
Коттедж 2 спальни в Фарос, Греция
Коттедж 2 спальни
Фарос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 6 спален в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Маркопуло Оропу, Греция
5 ванных комнат 260 м²
€ 300,000
Oropos north of Athens city of Halkoutsi: Detached house of 260sq.m. on a plot of 600 sq.m. …
Коттедж в Оропос, Греция
Коттедж
Оропос, Греция
600 м²
€ 220,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Oropos 600 Sq.m., Ground floor Floor…
Коттедж 8 спален в Каламос, Греция
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Квартира 1 комната в Скала Оропу, Греция
Квартира 1 комната
Скала Оропу, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 53,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Коттедж 4 спальни в Неа Политеа, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа Политеа, Греция
420 м²
€ 120,000
Коттедж 2 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 2 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 120,000
Oropos north-east of Athens Halkoutsi area, detached house of 85sq.m. on a plot of 300 sq.m.…
Коттедж 4 спальни в Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 4 спальни в Эретрия, Греция
Дом 4 спальни
Эретрия, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 120,000
Частный дом на острове Евия площадью 190кв.м. в 800м от бассейна.  1 этаж - гостиная с…
Квартира 2 спальни в demos chalkideon, Греция
Квартира 2 спальни
demos chalkideon, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1/5 Этаж
€ 100,000
ПРОДАЕТСЯ квартира общей площадью 90 кв.м. на 1 этаже. Она состоит из 2 спален, го…
Квартира 2 спальни в Псахна, Греция
Квартира 2 спальни
Псахна, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
Вилла 4 спальни в Сикамино, Греция
Вилла 4 спальни
Сикамино, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Коттедж 1 спальня в Халкуцион, Греция
Коттедж 1 спальня
Халкуцион, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
Квартира 2 спальни в Плака Дилеси, Греция
Квартира 2 спальни
Плака Дилеси, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 4 спальни в Лимни, Греция
Квартира 4 спальни
Лимни, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
Коттедж 1 комната в Халкуцион, Греция
Коттедж 1 комната
Халкуцион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, т…
Коттедж 6 спален в Ритсона, Греция
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальни в Agii Apostoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Agii Apostoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 137 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Квартира 1 спальня в Неа-Палатия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Палатия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат -1/1 Этаж
€ 25,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Аттике. Квартира расположена на цокольном этаже и сост…
Коттедж 6 спален в Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальни в Сета, Греция
Коттедж 2 спальни
Сета, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 108,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 2 спальни в Пилион, Греция
Коттедж 2 спальни
Пилион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальни в Магула, Греция
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…

Параметры недвижимости в demos chalkideon, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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