ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Муниципалитет Вольви
Коттеджи
Коттеджи в Муниципалитет Вольви, Греция
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с furnishings
Афины, Греция
2
1
52 м²
1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€168,547
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4
121 м²
4/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€308,306
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
5
174 м²
3
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€397,814
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
5
4
150 м²
Код недвижимости: HPS4219 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €700.000 . Это 150 кв.…
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Armenades, Греция
6
256 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 256 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€178,462
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с furnishings
Врузес, Греция
5
293 м²
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…
€218,120
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
7
2
180 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€505,642
Рекомендовать
Дом 6 спален
Kallithea, Греция
6
2
285 м²
Код недвижимости: HPS989 - Дом для продажи в Kassandra Kallithea для € 500.000. Это 285 кв. …
€500,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
4
2
210 м²
This villa is situated in the outskirts of Triglia village and is only 80 meters to the sea.…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
1
95 м²
1
Кавала, Хорафа: Незаконченная квартира 95 кв. 1. Этаж в двухэтажном здании с прекрасным видо…
€80,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
4
151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€371,395
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
2
100 м²
2
Продается дуплекс площадью 100 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Цокольный …
€158,633
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Муниципалитет Вольви, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL