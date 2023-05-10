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Виллы с видом на море в demos aristotele, Греция

Иерисос
4
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4 объекта найдено
Вилла 7 спален в Уранополис, Греция
Вилла 7 спален
Уранополис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 670,000
Вилла 7 спален в Nautilus, Греция
Вилла 7 спален
Nautilus, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
€ 780,000
Вилла 6 спален в Nea Roda, Греция
Вилла 6 спален
Nea Roda, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Вилла 4 спальни в Иерисос, Греция
Вилла 4 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 750,000

Параметры недвижимости в demos aristotele, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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