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Виллы с видом на горы в demos aristotele, Греция

Иерисос
4
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Стратоники, Греция
Вилла 4 спальни
Стратоники, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€ 600,000
Вилла 7 спален в Уранополис, Греция
Вилла 7 спален
Уранополис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 670,000
Вилла 7 спален в Nautilus, Греция
Вилла 7 спален
Nautilus, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
€ 780,000

Параметры недвижимости в demos aristotele, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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