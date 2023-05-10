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Таунхаусы с видом на горы в demos aristotele, Греция

Иерисос
15
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7 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 110,000
Таунхаус 3 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 140,000
Таунхаус 2 спальни в Olympiada, Греция
Таунхаус 2 спальни
Olympiada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
€ 185,000
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 340,000
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 340,000
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 340,000
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000

Параметры недвижимости в demos aristotele, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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