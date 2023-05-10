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  5. demos aristotele

Жильё с видом на море в demos aristotele, Греция

Иерисос
63
44 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 195,000
Таунхаус 2 спальни в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 185,000
Квартира 3 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 250,000
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 170,000
Коттедж 5 спален в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Roda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 230,000
Коттедж 13 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 13 спален
Иерисос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 13
Количество этажей 4
€ 450,000
Коттедж 4 спальни в Пиргадикия, Греция
Коттедж 4 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 750,000
Коттедж 3 спальни в Пиргадикия, Греция
Коттедж 3 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 600,000
Таунхаус 2 спальни в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 135,000
Коттедж 1 комната в Иерисос, Греция
Коттедж 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 380,000
Квартира 1 спальня в Уранополис, Греция
Квартира 1 спальня
Уранополис, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
€ 180,000
Коттедж 3 спальни в Nea Roda, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 3 спальни в Стратонион, Греция
Коттедж 3 спальни
Стратонион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Таунхаус 2 спальни в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Коттедж 5 спален в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Roda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 700,000
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 110,000
Таунхаус 3 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 140,000
Вилла 7 спален в Уранополис, Греция
Вилла 7 спален
Уранополис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 670,000
Коттедж 2 спальни в Nea Roda, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 400,000
Коттедж 1 комната в Уранополис, Греция
Коттедж 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Вилла 7 спален в Nautilus, Греция
Вилла 7 спален
Nautilus, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
€ 780,000
Квартира 3 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 170,000
Коттедж 11 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 11 спален
Иерисос, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
€ 250,000
Таунхаус 2 спальни в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 93,000
Вилла 6 спален в Nea Roda, Греция
Вилла 6 спален
Nea Roda, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Таунхаус 2 спальни в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 160,000
Коттедж 3 спальни в Уранополис, Греция
Коттедж 3 спальни
Уранополис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 315,000
Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 130,000
Квартира 2 спальни в Nautilus, Греция
Квартира 2 спальни
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 159,000
Таунхаус 2 спальни в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 130,000

Параметры недвижимости в demos aristotele, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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