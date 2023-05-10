Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos aristotele
  6. Дома

Дома в demos aristotele, Греция

Иерисос
48
77 объектов найдено
Дом 1 спальня в Уранополис, Греция
Дом 1 спальня
Уранополис, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 105,000
Таунхаус 2 спальни в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 195,000
Таунхаус 2 спальни в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 185,000
Дом 3 спальни в Ammouliani, Греция
Дом 3 спальни
Ammouliani, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
€ 1,100,000
Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
€ 170,000
Таунхаус 2 спальни в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 150,000
Дом 2 спальни в Мегали-Панайия, Греция
Дом 2 спальни
Мегали-Панайия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 130,000
Дом в Пиргадикия, Греция
Дом
Пиргадикия, Греция
Площадь 150 м²
€ 420,000
Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 300,000
Дом 8 спален в Nautilus, Греция
Дом 8 спален
Nautilus, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
€ 750,000
Дом 2 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 600,000
Дом 2 спальни в Уранополис, Греция
Дом 2 спальни
Уранополис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 300,000
Дом 7 спален в Уранополис, Греция
Дом 7 спален
Уранополис, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 670,000
Дом 4 спальни в Пиргадикия, Греция
Дом 4 спальни
Пиргадикия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 420,000
Дом 5 спален в Nea Roda, Греция
Дом 5 спален
Nea Roda, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
€ 1,150,000
Коттедж 1 комната в Пиргадикия, Греция
Коттедж 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 2 спальни в Ammouliani, Греция
Коттедж 2 спальни
Ammouliani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Дом 2 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 500,000
Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 200,000
Дом 3 спальни в Olympiada, Греция
Дом 3 спальни
Olympiada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 120,000
Дом 4 спальни в Стратонион, Греция
Дом 4 спальни
Стратонион, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 50,000
Дом 3 спальни в Уранополис, Греция
Дом 3 спальни
Уранополис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
€ 400,000
Дом 3 спальни в Nautilus, Греция
Дом 3 спальни
Nautilus, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
€ 120,000
Коттедж 2 спальни в Nautilus, Греция
Коттедж 2 спальни
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Таунхаус 3 комнаты в Иерисос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 390,000
Вилла 6 комнат в Уранополис, Греция
Вилла 6 комнат
Уранополис, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 3
€ 550,000
Коттедж 5 спален в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Roda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 230,000
Коттедж 13 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 13 спален
Иерисос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 13
Количество этажей 4
€ 450,000
Коттедж 4 спальни в Пиргадикия, Греция
Коттедж 4 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 750,000
Коттедж 3 спальни в Пиргадикия, Греция
Коттедж 3 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 600,000

Параметры недвижимости в demos aristotele, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти