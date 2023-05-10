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Коттеджи в demos aristotele, Греция

Иерисос
21
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33 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Пиргадикия, Греция
Коттедж 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 2 спальни в Ammouliani, Греция
Коттедж 2 спальни
Ammouliani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Коттедж 2 спальни в Nautilus, Греция
Коттедж 2 спальни
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Коттедж 5 спален в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Roda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 230,000
Коттедж 13 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 13 спален
Иерисос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 13
Количество этажей 4
€ 450,000
Коттедж 4 спальни в Пиргадикия, Греция
Коттедж 4 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 750,000
Коттедж 3 спальни в Пиргадикия, Греция
Коттедж 3 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 600,000
Коттедж 8 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 8 спален
Иерисос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 790,000
Коттедж 1 комната в Иерисос, Греция
Коттедж 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 380,000
Коттедж 1 спальня в Nea Roda, Греция
Коттедж 1 спальня
Nea Roda, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 240,000
Коттедж 3 спальни в Nea Roda, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 3 спальни в Стратонион, Греция
Коттедж 3 спальни
Стратонион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 5 спален в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Roda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 700,000
Коттедж 3 спальни в Стратонион, Греция
Коттедж 3 спальни
Стратонион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 2 спальни в Nea Roda, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Коттедж 2 спальни в Nea Roda, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 400,000
Коттедж 2 спальни в Иерисос, Греция
Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Коттедж 1 комната в Уранополис, Греция
Коттедж 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 5 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 5 спален
Иерисос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 450,000
Коттедж 3 спальни в Gomati, Греция
Коттедж 3 спальни
Gomati, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 400,000
Коттедж 11 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 11 спален
Иерисос, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
€ 250,000
Коттедж 2 спальни в Nautilus, Греция
Коттедж 2 спальни
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 98,000
Коттедж 3 спальни в Уранополис, Греция
Коттедж 3 спальни
Уранополис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 315,000
Коттедж 3 спальни в Стратонион, Греция
Коттедж 3 спальни
Стратонион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 7 спален в Neochori, Греция
Коттедж 7 спален
Neochori, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 380,000
Коттедж 1 комната в Nautilus, Греция
Коттедж 1 комната
Nautilus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Коттедж 1 комната в Nea Roda, Греция
Коттедж 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 680,000
Коттедж 3 спальни в Nautilus, Греция
Коттедж 3 спальни
Nautilus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 2 спальни в Иерисос, Греция
Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Коттедж 2 спальни в Иерисос, Греция
Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 300,000

Параметры недвижимости в demos aristotele, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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