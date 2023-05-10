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Квартиры с видом на горы в demos aristotele, Греция

Иерисос
15
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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 130,000
Квартира 3 спальни в Olympiada, Греция
Квартира 3 спальни
Olympiada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Olympiada, Греция
Квартира 3 спальни
Olympiada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Цена по запросу

Параметры недвижимости в demos aristotele, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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