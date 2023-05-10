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Квартиры в demos aristotele, Греция

Иерисос
15
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24 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 235,000
Квартира 3 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 250,000
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 170,000
Квартира 3 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 270,000
Квартира 3 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 290,000
Квартира 2 спальни в Уранополис, Греция
Квартира 2 спальни
Уранополис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 180,000
Квартира 6 спален в Иерисос, Греция
Квартира 6 спален
Иерисос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
€ 300,000
Квартира 2 спальни в Стратонион, Греция
Квартира 2 спальни
Стратонион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 77,000
Квартира 1 спальня в Иерисос, Греция
Квартира 1 спальня
Иерисос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
€ 120,000
Квартира 4 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 4 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 205,000
Квартира 1 спальня в Уранополис, Греция
Квартира 1 спальня
Уранополис, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
€ 180,000
Квартира 3 спальни в Пиргадикия, Греция
Квартира 3 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 200,000
Квартира 3 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 170,000
Квартира 2 спальни в Пиргадикия, Греция
Квартира 2 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 178,000
Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 130,000
Квартира 2 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 120,000
Квартира 2 спальни в Nautilus, Греция
Квартира 2 спальни
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 159,000
Квартира 3 спальни в Olympiada, Греция
Квартира 3 спальни
Olympiada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Olympiada, Греция
Квартира 3 спальни
Olympiada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Цена по запросу
Квартира 4 спальни в Уранополис, Греция
Квартира 4 спальни
Уранополис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Квартира 3 комнаты в Пиргадикия, Греция
Квартира 3 комнаты
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 1
€ 220,000

Параметры недвижимости в demos aristotele, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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