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  5. demos aristotele

Жильё в demos aristotele, Греция

Иерисос
63
101 объект найдено
Дом 1 спальня в Уранополис, Греция
Дом 1 спальня
Уранополис, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 105,000
Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 235,000
Таунхаус 2 спальни в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 195,000
Таунхаус 2 спальни в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 185,000
Дом 3 спальни в Ammouliani, Греция
Дом 3 спальни
Ammouliani, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
€ 1,100,000
Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
€ 170,000
Таунхаус 2 спальни в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 150,000
Квартира 3 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 250,000
Дом 2 спальни в Мегали-Панайия, Греция
Дом 2 спальни
Мегали-Панайия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 130,000
Дом в Пиргадикия, Греция
Дом
Пиргадикия, Греция
Площадь 150 м²
€ 420,000
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 170,000
Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 300,000
Дом 8 спален в Nautilus, Греция
Дом 8 спален
Nautilus, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
€ 750,000
Дом 2 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 600,000
Квартира 3 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 270,000
Квартира 3 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 290,000
Дом 2 спальни в Уранополис, Греция
Дом 2 спальни
Уранополис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 300,000
Квартира 2 спальни в Уранополис, Греция
Квартира 2 спальни
Уранополис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 180,000
Дом 7 спален в Уранополис, Греция
Дом 7 спален
Уранополис, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 670,000
Дом 4 спальни в Пиргадикия, Греция
Дом 4 спальни
Пиргадикия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 420,000
Дом 5 спален в Nea Roda, Греция
Дом 5 спален
Nea Roda, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
€ 1,150,000
Коттедж 1 комната в Пиргадикия, Греция
Коттедж 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 2 спальни в Ammouliani, Греция
Коттедж 2 спальни
Ammouliani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Дом 2 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 500,000
Квартира 6 спален в Иерисос, Греция
Квартира 6 спален
Иерисос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
€ 300,000
Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 200,000
Дом 3 спальни в Olympiada, Греция
Дом 3 спальни
Olympiada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 120,000
Квартира 2 спальни в Стратонион, Греция
Квартира 2 спальни
Стратонион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 77,000
Дом 4 спальни в Стратонион, Греция
Дом 4 спальни
Стратонион, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 50,000

Параметры недвижимости в demos aristotele, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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