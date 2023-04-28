Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эпира и Западной Македонии
  4. периферия Западная Македония
  5. demos amyntaiou
  6. Таунхаусы

Таунхаусы в demos amyntaiou, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в demos amyntaiou, Греция
Таунхаус 2 спальни
demos amyntaiou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…

Параметры недвижимости в demos amyntaiou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти