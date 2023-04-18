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Купить недвижимость с видом на горы в demos amphikleias - elateias, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Modi, Греция
Коттедж 3 спальни
Modi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
Коттедж 1 комнатав demos amphikleias - elateias, Греция
Коттедж 1 комната
demos amphikleias - elateias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 128 кв.м. в районе Парнас. Рас…

Параметры недвижимости в demos amphikleias - elateias, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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