Купить коттедж в demos amphikleias - elateias, Греция

Коттедж 2 спальни Tithroni, Греция 3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1

€ 158,000

Продается 2-этажный коттедж площадью 72 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из гостиной с ку…