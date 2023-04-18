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  5. demos amphikleias - elateias

Купить недвижимость в demos amphikleias - elateias, Греция

5 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Tithroni, Греция
Коттедж 2 спальни
Tithroni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 158,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 72 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 4 спальнив Амфиклия, Греция
Коттедж 4 спальни
Амфиклия, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 3 спальнив Modi, Греция
Коттедж 3 спальни
Modi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
Коттедж 1 комнатав demos amphikleias - elateias, Греция
Коттедж 1 комната
demos amphikleias - elateias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 128 кв.м. в районе Парнас. Рас…
Коттедж 1 комнатав demos amphikleias - elateias, Греция
Коттедж 1 комната
demos amphikleias - elateias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 420 кв.м в районе Парнас. Расп…

Параметры недвижимости в demos amphikleias - elateias, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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