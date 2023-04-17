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Купить недвижимость в дим Александруполис, Греция

Александруполис
3
3 объекта найдено
Коттедж 5 спаленв Дадья, Греция
Коттедж 5 спален
Дадья, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
Квартира 3 спальнив дим Александруполис, Греция
Квартира 3 спальни
дим Александруполис, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 230,000
Продается квартира площадью 100 кв.м во Фракии. Квартира расположена на третьем этаже и сост…
Вилла 5 спаленв дим Александруполис, Греция
Вилла 5 спален
дим Александруполис, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в дим Александруполис, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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