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113 объектов найдено
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Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
Коттедж 5 спален
Milia, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 8 спален
Kriopigi, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 560,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 358,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 5 комнат
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 665,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 4 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Неа-Редестос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат
300 м²
€ 980,000
Vari, Korbi area south of Athens: ultra-luxurious corner detached house on a plot of 250 sq.…
Коттедж 3 спальни
Греция, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 325,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
400 м²
€ 810,000
Agios Stefanos north of Athens hill of Muson area: detached house of 400sq.m. of excellent c…
Коттедж
Оропос, Греция
600 м²
€ 220,000
For Sale -- Residential Detached house -- East Attica: Oropos 600 Sq.m., Ground floor Floor…
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
4 ванных комнат
450 м²
€ 1,500,000
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
3 ванных комнат
260 м²
€ 1,200,000
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Kolymvitirio 260 Sq.m., 4 Bed…
Коттедж 5 спален
Романос, Греция
2 ванных комнат
494 м²
€ 1,300,000
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
Коттедж 5 спален
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат
422 м²
€ 2,300,000
Elliniko south of Athens maisonette of 422sq.m. Luxurious construction and special architect…
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат
305 м²
€ 1,800,000
Elliniko south of Athens maisonette of 305sq.m. Luxurious construction and special architect…
Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
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